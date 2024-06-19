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Допущенная к Олимпиаде российская спортсменка отказалась от участия в Играх

Девушка-борец из России Чумикова, допущенная к ОИ, отказалась от участия в Играх

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Максим Богодвид/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Вероника Чумикова отказалась от участия в Олимпиаде, передает ТАСС.

«Чумикова приняла решение не участвовать. Это ее право, ее мнение, ее позиция», — сказал Мамиашвили.

Чумикова оказалась в списке первых 14 россиян, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось о том, что Даниил Медведев сыграет на Олимпиаде в Париже.

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