«Шмары нам не нужны»: комментатор игр БРИКС попытался сосватать самбиста Князькова в эфире

Комментатор игр БРИКС Владимир Иваницкий восхитился внешностью самбиста Кирилла Князькова, назвав его «представителем русов». Видеозапись эфира опубликовал Telegram-канал Mash.

«Вот это наш парень — светловолосый ...Красивый атлет, жених настоящий», — сказал комментатор.

Он напомнил, что спортсмену 20 лет и призвал девушек «брать на заметку».

«Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика», — подчеркнул Иваницкий.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 открытыми.