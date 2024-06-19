Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Шмары нам не нужны»: комментатор игр БРИКС попытался сосватать самбиста Князькова в эфире

Комментатор Иваницкий призвал «шмар» держаться подальше от самбиста Князькова

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Комментатор игр БРИКС Владимир Иваницкий восхитился внешностью самбиста Кирилла Князькова, назвав его «представителем русов». Видеозапись эфира опубликовал Telegram-канал Mash.

«Вот это наш парень — светловолосый ...Красивый атлет, жених настоящий», — сказал комментатор.

Он напомнил, что спортсмену 20 лет и призвал девушек «брать на заметку».

«Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика», — подчеркнул Иваницкий.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 открытыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами