Албанские фанаты вывесили политический баннер про Косово на матче с Хорватией

На матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании фанаты сборной Албании вывесили баннер «Косово — это Албания», передает «Чемпионат».

Сейчас идет второй тайм встречи. Албанцы ведут со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

17 февраля 2008 года Косово провозгласила свою независимость от Сербии. Сербия считает Косово частью своей страны. Россия не признает независимость Косово.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Португалия одержала волевую победу над Чехией в матче Евро-2024.