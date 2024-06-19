Сафонов: считаю своим долгом достойно представить русских вратарей на международной арене

Голкипер сборной России Матвей Сафонов, перешедший из «Краснодара» во французский «ПСЖ», заявил на YouTube-канале Нобеля Арустамяна, что он считает своим долгом достойно представить русских вратарей зарубежом.

«Я считаю своим долгом достойно представить русских вратарей именно на международной арене. Боюсь ли я давления, учитывая , что я из России? Я должен с ним справиться. На всех русских спортсменов сейчас возможно давление», — сказал Сафонов.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее Юрий Семин поздравил Сергея Галицкого с переходом Сафонова в «ПСЖ».