Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала бюст в тренажерном зале

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новое видео.

На видео модель позирует перед зеркалом в спортивных лосинах и топе, подчеркивающем формы ее груди.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах в цветах национальной сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

На чемпионате Европы 2024 года сборная Хорватии в первом матче с разгромным счетом 0:3 уступила сборной Испании.

Ранее Иванна Кнолль показала грудь в спортивном зале.