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Польша обвинила Россию в сбое трансляции матчей Евро-2024

В Польше заявили, что сбои трансляции матчей Евро-2024 случились из-за России

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Shutterstock/Poetra.RH

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что Россия повлияла на сбой в трансляции матча чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Нидерландов. Его слова приводит Rmf24.

По его словам, российские хакеры намеренно устроили DDoS-атаку, чтобы вызвать помехи в теле- и радиоэфире.

«Атака произошла практически в 15:00, в момент начала игры Польша — Нидерланды. К счастью, наши службы реагирования смогли быстро отреагировать на этот инцидент», — заявил Ольшевский.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 Польша уступила Нидерландам. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Польши счет открыл Адам Букса. Он отличился на 16-й минуте. За Нидерланды отличился Коди Гакпо, сравняв счет на 29-й минуте поединка. На 83-й минуте Ваут Вегорст установил окончательный счет игры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в «Спартаке» заявили, что команда будет бороться за чемпионство.

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