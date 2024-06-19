В «Спартаке» заявили, что команда будет бороться за чемпионство

Защитник московского «Спартака» Данил Хлусевич в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что будет счастлив, если предстоящий сезон завершится для его команды победой в Российской премьер-лиге.

По его словам, красно-белым вполне по силам достигнуть этого результата.

«Это футбол, это возможно. «Спартак» должен бороться за чемпионство. Все покажет поле. Нам предстоит много работы, будем готовиться», — заявил Хлусевич.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру.