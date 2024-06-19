«Краснодар» перехватил у «Зенита» 19-летнего таланта

Воспитанник академии петербургского «Зенита» Данила Козлов в ближайшее время пополнит состав «Краснодара». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 19-летний полузащитник, который провел весеннюю часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) за калининградскую «Балтику», отказался от возвращения в свою бывшую команду и продолжит карьеру в Краснодаре. «Быки» выплатят за игрока 120 млн рублей, в то время как у «Зенита» было приоритетное право выкупа собственного воспитанника за 70 млн рублей.

В прошедшем сезоне РПЛ Козлов провел 10 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Вместе с «Балтикой» Козлов выиграл серебряные медали Кубка России и вылетел в Первую лигу.

Судьба чемпионства решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

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