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«Будет тяжеловато»: Булыкин о травме Мбаппе

Экс-игрок Булыкин: у Франции есть футболисты, которые могут заменить Мбаппе

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Thilo Schmuelgen/Reuters

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что французские футболисты могут проявить командную игру и лучшие качества без нападающего и капитана Килиана Мбаппе, который сломал нос в матче чемпионата Европы — 2024 с Австрией (1:0). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Франция считается фаворитом. Ей нужно хорошо сыграть матчи в групповом этапе, чтобы быть на ходу. У Франции есть футболисты, которые могут хорошо сыграть и заменить Мбаппе. Конечно, будет тяжеловато, все-таки он топ-футболист», — заявил Булыкин.

25-летний форвард на 85-й минуте во время верховой борьбы врезался лицом в плечо защитника австрийцев и получил травму носа, после которой был заменен на Оливье Жиру. Изначально СМИ сообщили, что у Мбаппе сломан нос и ему потребуется срочная операция из-за полученной травмы, однако позднее информацию о хирургическом вмешательстве опровергла Федерация футбола Франции.

Форвард пропустит матчи группового этапа. В том случае, если сборная Франции выйдет из группы на чемпионате Европы, в плей-офф Мбаппе будет играть в специальной маске.

Франция проведет матч второго тура группового этапа против Нидерландов. Поединок состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Третий матч французы сыграют против польских футболистов 25 числа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее Мбаппе пошутил по поводу сломанного носа.

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