Новый тренер «Спартака» прилетел в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович прилетел в Москву. Соответствующую видеозапись с обращением специалиста опубликовала пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

«Привет, парни. Я прилетел в Москву и готов к упорной работе. Увидимся завтра. Чао!» — сказал Станкович.

Видео было снято в аэропорту.

«Спартак» завершил минувший сезон Российской премьер-лиги на пятом месте, набрав по итогам 30 туров 50 очков. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Станковичем, который сменил на этому посту исполняющего обязанности главного тренера Владимира Станковича.

В середине апреля 2024 года «Спартак» уволил главного тренера Гильермо Абаскаля.

Судьба чемпионства решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1.

Ранее стало известно, где «Спартак» проведет первый летний сбор.