«Замуж выходят, чтоб детей рожать»: на карьере Трусовой поставили крест после помолвки

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила мнение, что серебряная призерка Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова не вернется к выступлениям после помолвки с фигуристом Макаром Игнатовым. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лед уже не вернется, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают. Я, безусловно, поздравляю ее и Макара с таким событием», — сказала Бестемьянова.

Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

С 2016 по 2020 год Трусова тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год вернулась к Тутберидзе.

Ранее лучшая подруга Трусовой отреагировала на ее помолвку.