Экс-тренер сборной России назвал матч, который удивил его на Евро-2024

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал, какой матч на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 удивил его больше всего. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нидерланды изначально считались фаворитами, но игра у них не получилась. Они победили с трудом. Не так легко, как ожидалось. Они не показали своей лучшей игры, хотя состав там интересный. Наверное, они еще не вышли на свои максимальные обороты. В целом игра была не очень хорошая», — заявил он.

Нидерланды 16 июня сыграли с Польшей. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Польши счет открыл Адам Букса. Он отличился на 16-й минуте. За Нидерланды отличился Коди Гакпо, сравняв счет на 29-й минуте поединка. На 83-й минуте Ваут Вегорст установил окончательный счет игры.

В группе D вместе с Нидерландами и Польшей выступают французы и австрийцы, которые провели очный поединок 17 июня. Встреча завершилась победой французских футболистов со счетом 1:0. Единственный гол в матче оказался автоголом, его автором стал Максимилиан Вёбер.

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