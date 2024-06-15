Переход Зайнутдинова в «Зенит» может сорваться

Турецкий журналист Серджан Дикме в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов может остаться в стамбульской команде и не перейдет в петербургский «Зенит».

По словам Дикме, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере, но сам футболист не намерен возвращаться в чемпионат России.

«Существует большая вероятность, что этот трансфер не состоится», — заявил Дикме.

В начале июня стало известно, что руководство «Бешикташа» готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. Ожидается, что Зайнутдинов, который не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), заменит в «Зените» ушедшего в ЦСКА Данила Кругового на позиции левого латераля.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за ЦСКА с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

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