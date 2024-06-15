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«Повторили за Россией»: МОК создал Олимпийские киберспортивные игры

Журова заявила, что МОК повторяет за Россией, создавая киберспортивные Игры

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) повторяет за Россией, пытаясь основать Олимпийские киберспортивные игры. Слова Журовой приводит Legalbet.gg.

«Это напрашивалось! Но мы-то опередили их, потому что наши «Игры будущего» проходят в том формате, который и должен был быть олимпийским форматом — сочетание спорта и игр. А теперь они это сделать не могут, потому что будет получаться, будто они повторили за Россией!» — сказала Журова.

«Игры будущего» прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года и стали первыми международными мультиспортивными соревнованиями в концепции фиджитал-спорта — атлеты соревновались между собой в физическом и цифровом формате.

Так, футболисты играли сначала на поле, а затем — в футбольном симуляторе. Общий призовой фонд «Игр будущего» составил $10 млн. В турнире приняли участие более 260 команд и более двух тысяч участников.

Ранее МОК назвал 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде.

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