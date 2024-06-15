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Чемпионка мира восхитилась смелостью Дзюбы

Чемпионка мира по танцам Тишова похвалила футболиста Дзюбу за смелость

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Александр Вильф/РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» оценила успехи Артема Дзюбы в медийной сфере и отметила, что он мог бы стать успешным шоуменом на телевидении.

«Я очень уважаю Артема Дзюбу и его достижения. Мне кажется, что он действительно один из самых популярных и узнаваемых спортсменов в нашей стране. У Артема есть харизма, чувство юмора и умение расположить к себе людей. Шоу с его участием всегда интересны зрителям.

Дзюба не боится пробовать себя в новых амплуа, что тоже говорит о его смелости и целеустремленности. Поэтому я думаю, что у Артема есть все шансы стать успешным ведущим какого-либо шоу», — сказала Тишова.

Чемпионка мира отметила, что будет внимательно следить за дальнейшим развитием Дзюбы в медийной сфере, а также подчеркнула, что для успеха на телевидении недостаточно быть яркой личностью: необходимо также умение работать в команде над единым проектом.

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