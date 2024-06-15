Смолова похвалили за дебют на Youtube

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» оценила дебют Федора Смолова в медийной сфере: футболист открыл свой Youtube-канал Smol Talk.

«Я слежу за карьерой Федора, и здорово, что он пробует что-то новое. Собственный YouTube канал — это смело. И футбол, и телевидение тесно связаны с публичностью. Уверенность, умение общаться с людьми, чувство юмора — это качества успешного футболиста, но они пригодятся и в работе интервьюера.

А ролик с Ильей Ковальчуком — отличный дебют. Думаю, что у Федора все получится. Жду его новых выпусков и желаю удачи!» — сказала Тишова.

В первом выпуске своего подкаста Smol Talk Смолов поговорил с олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018, двукратным чемпионом мира по хоккею, нападающим московского «Спартака» Ильей Ковальчуком. Выпуск набрал 123 тысячи просмотров.

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