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В УЕФА рассказали, кто может стать лучшим игроком Евро-2024

Вице-президент УЕФА Бонек: Роналду станет лучшим игроком Евро-2024

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Rodrigo Antunes/Reuters

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек заявил, что игрок сборной Португалии Криштиану Роналду станет лучшим игроком Евро-2024, передает La Gazzetta dello Sport.

«Кто будет лучшим игроком на Евро-2024? Криштиану Роналду. Многие годы говорили, что он завершает карьеру, но Криштиану всегда в форме», — сказал Бонек.

На групповом этапе Португалия сыграет с Турцией, Грузией и Чехией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду отреагировал на поддержку сборной Португалии на Евро-2024.

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