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Вратарь сборной Черногории умер в возрасте 26 лет

Голкипер сборной Черногории и «Миллуола» Шаркич умер в возрасте 26 лет

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Marius Simensen/Global Look Press

Вратарь сборной Черногории и английского «Миллуола» Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет, об этом сообщает пресс-служба «Миллуола».

«Все в «Миллуоле» выражают свою любовь и соболезнования семье и друзьям Матии в это печальное время. Клуб не будет давать дальнейших комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Матии», — говорится в сообщении команды.

Шаркич выступал за «Миллуол» с 2023 года. В завершившемся сезоне Чемпионшипа провел 32 матча, а его клуб занял 13 место.

Ранее на 79-м году жизни скончался первый иностранный тренер в истории московского ЦСКА Артур Жорже.

Жорже работал в армейском клубе с 2003 по 2004 год, за это время красно-синие стали обладателями Суперкубка России. До ЦСКА южноамериканский тренер возглавлял «Порту», «Пари Сен-Жермен», сборные Камеруна и Португалии.

Ранее умер легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Уэст.

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