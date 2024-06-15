В «Локомотиве» рассказали, почему Дзюба покинул клуб

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему форвард Артем Дзюба принял решение покинуть команду тем, что футболисту не нравилось, что он получает мало игрового времени, передает «РБ Спорт».

«Могу сделать вывод, что игроку не нравится, когда он не получает достаточно игрового времени. Тренер видит футболистов на тренировках, видит больше, чем журналисты и руководители клуба», — сказал Нагорных.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее футболист «Зенита» дал совет Дзюбе.