Теннисист Медведев: я поеду на Олимпиаду для себя

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что выложится по максимуму на Олимпиаде в Париже, передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Не мне говорить, правильно ли участвовать в качестве нейтрального спортсмена. Но я поеду на Игры для себя и выложусь по максимуму», — сказал Медведев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее все российские теннисисты были допущены до Олимпиады-2024.