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Месси вышел на второе место по количеству забитых мячей в истории сборных

Месси поднялся на второе место по количеству голов в истории сборных

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Agustin Marcarian/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поднялся на второе место по забитым мячам на уровне сборных.

В товарищеском матче с Гватемалой Месси оформил дубль, а его команда победила со счетом 4:1. Месси забил на уровне сборных 108 мячей. Лидером по этому показателю является португалец Криштиану Роналду, который отличился за свою национальную команду 130 раз.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси рассказал, почему он не поедет на Олимпиаду.

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