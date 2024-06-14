Отец Сафонова исключил проблемы сына с визой после перехода в «ПСЖ»

У голкипера сборной России Матвея Сафонова нет проблем с французской визой. Об этом в комментарии Sport24 заявил Евгений Сафонов, отец спортсмена.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

«Даже не буду это комментировать. Это неспортивные дела, и смысл о них говорить? Если «ПСЖ» после всех этих новостей официально объявил о подписании Матвея, значит, никаких проблем у сына не будет. У него все идет в положительную сторону», — заявил Сафонов-старший.

Ранее тренер Семин поздравил Галицкого с переходом Сафонова в «ПСЖ».