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Сафонов стал третьим россиянином в истории «ПСЖ»

Вратарь Сафонов стал третьим российским футболистом в истории «ПСЖ»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал третьим российским футболистом в истории французского «Пари Сен-Жермен». Ранее за команду также выступали Игорь Яновский и Сергей Семак.

Яновский защищал цвета парижан с 1998 по 2001 год. За это время он провел за команду 86 матчей, в которых забил два мяча. Семак, ныне возглавляющий «Зенит», выступал за «ПСЖ» в 2005-2006 годах, в его активе 31 матч за команду и один гол.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее, в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

Ранее юрист Шилов сообщил, что Сафонов не оплатил долг по алиментам.

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