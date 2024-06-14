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В судейство в фигурном катании могут внедрить искусственный интеллект

ISU допустил внедрение ИИ в судейство в фигурном катании

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Александр Вильф/РИА Новости

Искусственный интеллект может быть внедрен в систему судейства в фигурном катании. Такое допущение на пресс-конференции сделал президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким.

«У искусственного интеллекта огромный потенциал, поэтому мы обсуждали с несколькими технологическими компаниями, как мы можем работать с ними, чтобы внедрить технологию, которая поможет нашим судьям быть более точными, более быстрыми, более гибкими, поэтому мы рассматриваем это, но это долгосрочный проект, технология готова, но мы продолжим работать над этим», — приводит слова функционера ТАСС.

Чэ Ел Ким добавил, что в новом сезоне будет запущена система видеорефери, в которой будет задействовано обновленное аппаратное и программное обеспечение. По мнению ISU, это позволит судьям получать гораздо более четкое изображение и поможет им в вынесении решений.

«Мы хотим подчеркнуть, что мы смотрим на искусственный интеллект и будущие перспективные технологии, но мы также воспользуемся преимуществами существующих технологий, которые легко доступны», — заключил глав ISU.

Ранее ISU разрешил на соревнованиях прыгать сальто.

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