Щербакова опровергла слух об отношениях с футболистом «Пари НН»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не состоит в отношениях и не общается с игроком футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Максимом Шнапцевым. Об этом сама спортсменка сообщила в соцсетях.

Ранее в пятницу, 14 июня, стало известно об отношениях между атлетами. Сам Шнапцев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Однако Щербакова решительно заявила, что ничего из обнародованного не соответствует действительности, упрекнув Шнапцева, что он решил привлечь к себе внимание благодаря ее имени.

«Никогда не говорила о своей личной жизни. Но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала Щербакова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее Щербакова прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе.