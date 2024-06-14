Щербакова прекратила сотрудничество с Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова прекратила сотрудничество с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка давно не тренируется из-за травмы, однако при желании может возобновить занятия, так как двери академии «Хрустальный» «для нее всегда открыты».

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее стало известно имя бойфренда Анны Щербаковой.