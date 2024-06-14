Стало известно имя бойфренда Щербаковой

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Об этом сообщает Super.ru.

По информации источника, Анна и Максим познакомились в апреле 2023 года после одной из игр московского «Спартака». В прошлом году пара отправилась на совместный отдых в Дубай, а в 2024 году их заметили вместе в Москве.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что Этери Тутберидзе отписалась от Анны Щербаковой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.