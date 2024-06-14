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Бывшему тренеру «Спартака» предсказали провал на Евро

Тренер Игнатьев заявил, что Швейцария Мурата Якина не оставит яркий след на Евро

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IMAGO/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев низко оценил шансы команды Швейцарии добиться успеха на чемпионате Европы по футболу — 2024 под руководством Мурата Якина, который ранее занимал должность главного тренера московского «Спартака». Слова Игнатьева приводит ODDS.ru.

«Мы должны забыть, что Марат Якин был в «Спартаке», и нужно помнить его только как человека, который знает российский футбол, — не более того. На чемпионате Европы Якин не оставит яркий след. Сборная Швейцарии будет как бенгальский огонек: где-то дадут свет, но тепла мы не увидим», — сказал Игнатьев.

Специалист предположил, что швейцарцы не смогут пробиться дальше 1/8 финала.

Также Игнатьев отметил, что не ждет большого количества забитых мячей от первых матчей сборных на чемпионате Европы, так как в начале турнира команды действуют с большой осторожностью.

«Первые игры всегда нервные, и команды не выходят на свой уровень. В основном забивается мало голов и заканчивают ничейным результатом», — сказал Игнатьев.

Сборная Швейцарии попала в группу А, где сыграет с Венгрией, Шотландией и хозяевами турнира — Германией.

В матче первого тура швейцарцы встретятся с венграми. Матч состоится 15 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

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