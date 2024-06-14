Суперкомпьютер назвал имя чемпиона Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Prediction предсказал победу сборной Франции на предстоящем Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации источника, шансы на победу французской национальной команды превышают 18%. Следом за ней в рейтинге фаворитов расположилась сборная Англии, чья вероятность успеха оценивается в 17,9%. Тройку фаворитов с показателем чуть более 14% замыкает Германия.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее немецкая полиция попросила англичан употреблять марихуану вместо алкоголя на Евро-2024.