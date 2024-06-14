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Российская конькобежка похвасталась ягодицами на пляже

Конькобежка Саютина опубликовала фото ягодиц на пляже

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Российская конькобежка Александра Саютина опубликовала в своем Telegram-канале новое фото.

Спортсменка приняла челлендж по демонстрации ягодиц от лыжницы Вероники Степановой, выложив фото на одном из морских пляжей.

«Ну что, товарищи! За свои слова нужно отвечать! Принимаю челлендж от Вероники», — написала Саютина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская лыжница приняла участие в попа-челлендже.

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