Российская лыжница приняла участие в попа-челлендже

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале опубликовала новый пост.

Спортсменка предстала перед подписчиками в комбинезоне на фоне дерева, продемонстрировав свои ягодицы.

«Передаю эстафету Александре Саютиной. Ты предложила попа-челлендж лета-2024, тебе и продолжать!» — написала Степанова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

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