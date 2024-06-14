«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» в присутствии 18 347 зрителей и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Владимир Тарасенко, Сэм Беннетт и Александр Барков. У проигравшей команды отличились Уоррен Фёгеле, Филип Броберг и Райан Маклауд. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 32 броска.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Флориды». Четвертая игра серии пройдет в ночь с 15 на 16 июня в Эдмонтоне, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

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