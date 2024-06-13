Орангутан из зоопарка Дортмунда предсказал имя победителя первого матча Евро-2024

Орангутан дортмундского зоопарка Вальтер предсказал победу сборной Германии в первой игре чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Млекопитающему было предложено подойти к одному из ведер, которые специально были помещены в его вольер с шарфами сборных Германии и Шотландии. После некоторых раздумий, Вальтер уверенно подошел к ведру, где располагалась национальная атрибутика страны — хозяйки континентального первенства.

Первый матч чемпионата Европы, в котором Германия примет Шотландию, состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» — домашнем стадионе «Баварии». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

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