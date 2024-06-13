Тикнизян может сменить «Локомотив» на «Спартак» или «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может покинуть команду в межсезонье, сообщает Metaratings.

По информации источника, столичный «Спартак» и петербургский «Зенит» пообщались с окружением футболиста, чтобы выяснить условия, которые необходимо соблюсти для осуществления перехода. При этом официальных запросов «Локомотив» по трансферу еще не получал.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Тикнизян провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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