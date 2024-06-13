Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Тюкавина назвала своего мужа домоседом

Жена Тюкавина Алена: мы не выходим из дома после девяти вечера

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алена назвала своего супруга домоседом, передает «Спорт-Экспресс».

«Правда, что Константин — домосед. После девяти вечера мы из квартиры не выходим. Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит», — сказала Алена.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 38 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее жена Тюкавина допустила, что он плакал после матча с «Краснодаром».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами