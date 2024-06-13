Жена Тюкавина назвала своего мужа домоседом

Жена нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина Алена назвала своего супруга домоседом, передает «Спорт-Экспресс».

«Правда, что Константин — домосед. После девяти вечера мы из квартиры не выходим. Если мы в Москве и дали выходной, Костя все равно поздно не ложится. В одиннадцать вечера уже железно спит», — сказала Алена.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 38 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач.

Встреча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром», прошедшая 25 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». У южан и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее жена Тюкавина допустила, что он плакал после матча с «Краснодаром».