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Футболист сборной Англии: сделаю татуировку на лбу, если мы выиграем Евро

Футболист сборной Англии Тони: набью тату на лбу, если победим на Евро-2024

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John Sibley/Reuters

Нападающий сборной Англии Айван Тони пошутил, что сделает тату с трофеем, если англичане победят на Евро-2024, передает The Sun.

«Сделаю ли тату, если Англия выиграет Евро-2024? Да, 100%. Если мы победим, конечно. Думаю, набью трофей себе на лоб или что-то в этом роде», — сказал Тони.

В группе с Англией сыграют Сербия, Дания и Словения.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля на полях Германии. В турнире сыграют 24 национальные команды.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее Александр Самедов назвал фаворитов Евро-2024.

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