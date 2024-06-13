Семшов: Англия на Евро-2024 может показать трусливый футбол

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов заявил, что не верит в сборную Англии на Евро-2024, передает «Матч ТВ».

«В сборную Англии я не верю. Англия может где‑то недотерпеть. Может показать трусливый футбол. Я не верю в эту сборную. Выиграет или Германия, или Франция», — сказал Семшов.

В группе с Англией сыграют Сербия, Дания и Словения. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о том, что в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией.