Футболист «Зенита» дал совет Дзюбе

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что форварду Артему Дзюбе надо решить, где продолжить свою карьеру, передает «РБ Спорт».

«Дзюба уже заработал на всю жизнь вперед, наверное. Я думаю, Артем еще поиграет пару годиков. Просто сейчас надо правильно распределить силы и выбрать, куда перейти», — сказал Сергеев.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах за московский «Локомотив», забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее Дзюба оделся в костюм Человека-паука на День России.