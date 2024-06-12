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Футболист «Зенита» дал совет Дзюбе

Футболист «Зенита» Сергеев о Дзюбе: ему надо правильно распределить силы

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что форварду Артему Дзюбе надо решить, где продолжить свою карьеру, передает «РБ Спорт».

«Дзюба уже заработал на всю жизнь вперед, наверное. Я думаю, Артем еще поиграет пару годиков. Просто сейчас надо правильно распределить силы и выбрать, куда перейти», — сказал Сергеев.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах за московский «Локомотив», забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее Дзюба оделся в костюм Человека-паука на День России.

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