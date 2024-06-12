Навка: Валиева решила окунуться в учебу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что Камила Валиева решила сосредоточиться на учебе, передает Sport24.

«У нас есть все разрешения на участие Камилы в шоу. Она могла выступать и весной. Но она из-за того, что готовится к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учебу», — сказала Навка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева анонсировала свое шоу с блогершей Кросс.