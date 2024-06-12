Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 открытыми

Президент России Владимир Путин объявил Игры стран БРИКС 2024 в Казани открытыми, передает РИА Новости.

Президент пожелал удачи участникам соревнований, а болельщикам — ярких впечатлений.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В турнире примут участие спортсмены из более чем 90 стран мира. Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет ждать спортсменов из Китая на Играх БРИКС.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов при выполнении определенного ряда условий.

Ранее южноамериканская страна пожаловалась на давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) из-за Игр БРИКС в России.