США ввели санкции против олимпийского чемпиона Нагорного

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной России Никита Нагорный попал под санкции США. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте министерства финансов США.

Нагорный попал в список, который состоит из 30 физических и 200 юридический лиц из России и Китая. Санкции введены за поддержку правительства России в конфликте с Украиной.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире. Также спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Нагорный показал отжимания вниз головой.