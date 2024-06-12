Бакаев может перейти из «Зенита» в «Спартак» в рамках сделки по Соболеву

Воспитанник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев может вернуться в родной клуб, сообщает РИА Новости.

По информации источника, футболист может стать частью сделки по нападающему «Спартака» Александра Соболева, которым активно интересуется петербургский «Зенит».

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года после перехода из «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

В сентябре 2023 года Бакаев перешел в «Аль-Вахду» до лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин провел в местном чемпионате четыре матча, не отметившись забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

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