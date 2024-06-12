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Тарасова призвала забыть о медалях командного турнира ОИ-2022

Тарасова призвала прекратить говорить о медалях командного турнира ОИ-2022

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» заявила, что не будет следить за продолжением дела о лишении России золотых медалей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию.

«Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого интересует медаль двухлетней давности? Я предлагаю смотреть вперед, на следующую Олимпиаду», — заявила Тарасова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит 12 июня апелляцию России на данное.

29 января 2024 года CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку, из-за чего фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Татьяна Тарасова связала убытки ISU с отстранением российских спортсменов.

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