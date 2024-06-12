Смолов близок к уходу из «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов может в ближайшее время стать игроком «Краснодара». Об этом сообщает Legalbet.

По информации источника, 34-летний нападающий пополнит состав «быков» в статусе свободного агента, заключив годичный контракт с командой Мурада Мусаева.

В минувшем сезоне Смолов принял участие в 34 матчах в составе «Динамо» и записал на свой счет шесть голов и пять передач.

Параллельно нападающий начал активно развиваться в медиасфере. Он основал собственный YouTube-канал Smol Talk, на котором выпустил уже три интервью — с хоккеистом Ильей Ковальчуком, с баскетболистом Андреем Кириленко и с телеведущим Владимиром Маркони.

В сезоне-2023/24 «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы в турнире столичному клубу было достаточно сыграть вничью в последнем туре в игре против краснодарского коллектива.

Ранее бывший игрок «Зенита» назвал двух российских футболистов, которые усилят клуб.