Бывший игрок сборной оценил уровень российских футболистов

Знаменитый в прошлом советский футболист, экс-голкипер московского «Спартака» и национальной сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уровне современных отечественных игроков.

«Кого бы назвал самым прогрессирующим российским футболистом на сегодняшний день? Никого! Я считаю, что на данный момент таких игроков просто нет. Если мы говорим о футболистах, которые способны соответствовать европейскому и мировому уровню и стилю игры, то таких у нас нет», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

В данный момент три игрока сборной России выступают в ведущих европейских чемпионатах. Александр Головин уже шесть лет защищает цвета французского «Монако», Алексей Миранчук в составе итальянской «Аталанты» выиграл Лигу Европы, а Арсен Захарян провел первый сезон в испанском «Реал Сосьедаде», сыграв в составе баскской команды в Лиге чемпионов.

В ближайшее время должен состояться трансфер основного голкипера сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в французский «Пари Сен-Жермен», который заплатит за игрока порядка 20 млн.

Ранее сообщалось, что дубль Криштиану Роналду помог Португалии разгромить Ирландию.