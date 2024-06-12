На судью оказали давление из-за низких оценок члену сборной России по гимнастике

Арбитр турнира Evgenia Cup по художественной гимнастике заявила о давлении из-за низкой оценки гимнастке, представляющей сборную России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на канал «Больше, чем жизнь».

По ее словам, спортсменка не выполнила элемент кольцо шагом прогнувшись, после чего к ней подошли со словами: «Уберите вашу оценку, не позорьтесь» и «это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок».

«В итоге мою сбавку не изменили», — заявила арбитр, имя которой не называется.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее фигуристка Александра Трусова показала, как празднует день рождения подруги.