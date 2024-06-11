Романцев назвал бывшего футболиста ЦСКА гастарбайтером

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал экс-игрока столичного ЦСКА Понтуса Вернблума гастарбайтером из-за того, что швед дал скандальное интервью, в котором извинился за то, что играл в России, передает «Спорт-Экспресс».

«Не хочу даже произносить имя это гастарбайтера. А вам советую вычеркнуть его из памяти. Он не достоин имени большого клуба, который столько дал ему в жизни», — сказал Романцев.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Вернблума вруном и лицемером.