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Пьяный Тайсон Фьюри рухнул на улице и ударился о фонарный столб возле бара

Боксер Фьюри в состоянии алкогольного опьянения рухнул на улице

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Steve Marcus/Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри попал в объективы камер, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Sun.

Источник публикует кадры, на которых видно, как пьяный Фьюри с трудом выходит из бара в Ланкашире в сопровождении двух охранников. На улице боксер рухнул на колени и ударился головой о фонарный столб. При этом приводятся слова представителя окружения Фьюри, который подчеркивает: боксер не позволял себе выпивать больше года.

Последний поединок Фьюри закончился поражением от украинского боксера Александра Усика. Они встретились в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии, их поединок продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Это поражение стало первым в профессиональной карьере британца. Он лишился пояса WBC, а Усик стал абсолютным чемпионом мира. Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Ранее промоутер Фьюри Дюбеф отказался назвать Усика лучшим боксером мира.

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