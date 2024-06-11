Назначение Абаскаля в «Спартак» назвали неуважением к российской тренерской школе

Назначение в 2022 году главным тренером московского «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля продемонстрировало неуважение к российской тренерской школе. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил известный тренер, бывший нападающий красно-белых Сергей Юран.

«Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили — я отвечаю. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика? Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся», — констатировал Юран.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее стало известно, что «Спартак» летом купит форварда только в случае ухода Соболева.