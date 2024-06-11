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Новый сезон КХЛ станет рекордным по продолжительности

КХЛ обнародовала календарь нового сезона

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Алексей Колчин/РИА Новости

Стал известен календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он обнародован на официальном сайте лиги.

Подчеркивается, что предстоящий сезон станет самым продолжительным в истории первенства. Каждая команда проведет по 68 матчей в течение рекордных 187 игровых дней. При этом с момента начала чемпионата до первой паузы в нем команды проведут 97 игровых дней кряду.

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября в Магнитогорске в матче за Кубок Открытия, в нем сыграют финалисты предыдущего сезона — «Металлург» и «Локомотив». Продлится «регулярка» до 23 марта. Плей-офф же будет разыгран с 26 марта по 25 мая 2025 года. При этом отмечается, что первый раунд будет проведен по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго раунда вновь предполагается перекрестный формат.

КХЛ обращает внимание, что расписание составлено так, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в регулярном чемпионате будет проходить по четыре матча. Кроме того, в каждом из месяцев «регулярки», за исключением декабря, количество игр сокращено на 20.

Ранее Бобровский стал вторым среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ.

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